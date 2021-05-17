Охранник магазина выстрелил из сигнального пистолета в ребенка
Охранник продуктового магазина выстрелил из сигнального пистолета в сторону несовершеннолетнего мальчика. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщила прокуратура города Москвы.
Инцидент произошел в пятницу вечером, 14 мая. Сотрудник охраны продуктового магазина, расположенного на улице Паустовского в Москве, выстрелил из сигнального пистолета в сторону малолетнего ребенка 2011 года рождения, катающегося на самокате.
Подозреваемый мужчина был задержан. Суд в понедельник, 17 мая, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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