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Охранник магазина выстрелил из сигнального пистолета в ребенка
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Охранник магазина выстрелил из сигнального пистолета в ребенка

Анастасия Прохорова

Происшествия
улица ПаустовскогоКарта всех событий

Охранник продуктового магазина выстрелил из сигнального пистолета в сторону несовершеннолетнего мальчика. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщила прокуратура города Москвы.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 14 мая. Сотрудник охраны продуктового магазина, расположенного на улице Паустовского в Москве, выстрелил из сигнального пистолета в сторону малолетнего ребенка 2011 года рождения, катающегося на самокате.

Подозреваемый мужчина был задержан. Суд в понедельник, 17 мая, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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