Трое мужчин избили и ограбили москвича

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Полиция задержала троих мужчин, которые подозреваются в совершении разбойного нападения. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По предварительной версии, трое мужчин напали на прохожего. Они распылили ему в лицо перцовый баллончик, после избили и похитили сумку с личными вещами. Вскоре полиция задержала злоумышленников в съемной квартире на Союзном проспекте. Ими оказались приезжие в возрасте от 24 до 26 лет.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Преступникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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