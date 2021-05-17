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Москвич выжил после нападения неизвестного с ножом
Фото: Pixabay

Москвич выжил после нападения неизвестного с ножом

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, поселение Московский, деревня Картмазово, Киевская улица, 4 Карта всех событий

В Новой Москве неизвестный несколько раз ударил мужчину ножом в ходе конфликта. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел ночью 16 мая в доме 4 на Киевской улице (деревня Картмазово — прим. «ВМ»). Мужчина поссорился с неизвестным. Последний потерял над собой контроль и схватился за нож. Он нанес своем оппоненту несколько ударов в область грудной клетки и скрылся. Несмотря на тяжелое ранение, мужчина выжил. Он был госпитализирован в одну из столичных больниц.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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