Столичный магазин ограбили на коробку сигарет стоимостью более 60 тысяч рублей

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Россия, Москва, Большой Казённый переулок, 2 Карта всех событий

Из магазина в центре столицы украли сигарет на крупную сумму денег. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД по городу.

В полицию обратилась сотрудница магазина, расположенного на Большом Казенном переулке, дом 2. По ее словам, во время разгрузки товара неизвестный человек похитил коробку сигарет. Общая сумма ущерба составила почти 63 тысячи рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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