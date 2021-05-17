«Пивной куш»: шесть бочек с пивом похитили из ресторана в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

Из ресторана в центре Москвы украли шесть бочек с пивом. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился сотрудник одного из ресторанов на улице Арбат. По его словам, 15 мая неизвестные похитили из заведения шесть бочек с пивом. Каким образом похитителям удалось незаметно вынести столь внушительный «пивной куш», заявителю неизвестно.

По словам потерпевшего, общий материальный ущерб составил 150 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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