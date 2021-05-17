Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Пивной куш»: шесть бочек с пивом похитили из ресторана в центре Москвы
Фото: pexels.com / Tembela Bohle

«Пивной куш»: шесть бочек с пивом похитили из ресторана в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

Из ресторана в центре Москвы украли шесть бочек с пивом. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился сотрудник одного из ресторанов на улице Арбат. По его словам, 15 мая неизвестные похитили из заведения шесть бочек с пивом. Каким образом похитителям удалось незаметно вынести столь внушительный «пивной куш», заявителю неизвестно.

По словам потерпевшего, общий материальный ущерб составил 150 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Читайте также: Мужчина застрелил свою бывшую жену и еще двух человек в Пензенской области

улица Арбат#ресторанпохищение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте