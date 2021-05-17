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Мужчина застрелил бывшую жену и еще двух человек в Пензенской области
Фото: Pixabay

Мужчина застрелил бывшую жену и еще двух человек в Пензенской области

Илья Ашуров

Происшествия

В Пензенской области полиция разыскивает мужчину, который убил бывшую жену, ее брата и еще одну женщину. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

По сообщению ведомства, инцидент произошел вечером 16 мая. В селе Липовка мужчина ворвался в дом бывшей жены и убил ее и еще одну женщину, используя огнестрельное оружие. После этого злоумышленник направился в село Огаревка, где совершил убийство брата бывшей супруги. Все жертвы преступника от полученных ран скончались на месте.

В настоящее время полиция оцепила местность, где, предположительно, находится преступник. Принимаются меры для его скорейшего задержания, сообщает «МВД Медиа».

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