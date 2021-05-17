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Три человека погибли в результате нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге
Фото: E1.RU

Три человека погибли в результате нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге

Виктория Родимкина

Происшествия

Тела трех человек обнаружили в парке в Екатеринбурге после конфликта при распитии алкоголя. Об этом сообщает СУСК РФ по Свердловской области в понедельник, 17 мая.

— В Екатеринбурге следователи СКР работают на месте происшествия, где в результате конфликта на почве распития спиртного, по имеющимся данным, были убиты три человека, — отметили в сообщении.

Тела убитых были найдены около железнодорожного вокзала. На месте работают правоохранители, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что полиция обезвредила мужчину, который с ножом напал на прохожих. Уточнялось, что его задержали.

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