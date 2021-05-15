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Арестован подозреваемый в убийстве школьницы под Нижним Новгородом
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Арестован подозреваемый в убийстве школьницы под Нижним Новгородом

Анастасия Колоскова

Происшествия

Мужчина, который подозревается в убийстве и изнасиловании 12-летней школьницы в нижегородском поселке, арестован. Об этом в субботу, 15 мая, сообщило региональное управление СК РФ.

— 15 мая 2021 года судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 49-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней), — говорится в сообщении.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

Во время допроса мужчина признался в совершении преступления, подробно описав все его обстоятельства.

По данным следствия, 13 мая подозреваемый приехал на электричке в поселок Большое Козино из города Заволжье. Передвигаясь по поселку на велосипеде, он обратил внимание на идущую девочку, на которую совершил нападение в лесополосе. Вначале он изнасиловал ребенка, а затем убил при помощи ножа. После этого мужчина скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что предполагаемого преступника опознала инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, которая работает по месту его жительства. Известно, что подозреваемого зовут Сергей Матюшин и он дважды сидел в тюрьме за изнасилования малолетних.

Расследование уголовного дела взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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