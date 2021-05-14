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Бастрыкин проконтролирует расследование убийства школьницы в Нижегородской области
Фото: СК РФ

Бастрыкин проконтролирует расследование убийства школьницы в Нижегородской области

Анастасия Прохорова

Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела об убийстве школьницы в Нижегородской области. Об этом сообщили на сайте СК РФ.

— Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК и поручил доложить о проведенных следственных действиях, — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Правоохранители в пятницу, 14 мая, задержали 49-летнего местного жителя.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 13 мая. Известно, что учащаяся школы шла домой вместе с одноклассником. Детей видели местные жители, которые рассказали, что школьники попрощались у магазина. После этого девочка продолжила свой путь домой в одиночестве. Больше ее никто не видел.

Следствие предполагает, что мужчина напал на школьницу около озера. Он перерезал ей горло, а после изнасиловал. Вечером тело девочки было обнаружено в лесу недалеко от поселка.

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СК РоссииАлександр Бастрыкинпроверка
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