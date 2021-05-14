Маньяка, задержанного по подозрению в изнасиловании школьницы в Нижегородской области, опознали

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Мужчину, которого подозревают в убийстве и изнасиловании 12-летней школьницы в нижегородском поселке Большое Козино, опознала инспектор подразделения по делам несовершеннолетних. Женщина работает по месту его жительства, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

Уточняется, что инспектор опознала его по скриншоту с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что мужчина живет в городе Заволжье. Населенный пункт находится в 50 километрах от того места, где произошло преступление.

Фото: Telegram/ LIFE SHOT

Telegram-канал LIFE SHOT уточняет, что предполагаемого убийцу зовут Сергей Матюшин и он дважды сидел в тюрьме за изнасилования маленьких девочек. Про мужчину неоднократно писали региональные СМИ.

Первый раз Матюшина осудили в 1992 году за изнасилование несовершеннолетней. Он отправился в колонию на 10 лет, а после освобождения переехал из Набережных Челнов в Нижегородскую область.

В октябре 2004 года его поймали жители дома в Нижнем Новгороде. Тогда Сергей Матюшин приставал к 8-летней девочке в лифте с ножом. К счастью, девочке удалось вырваться и позвать на помощь. На суде свою вину он не признал, а в оправдание заявил, что лишь хотел напугать ребенка. В 2005-м суд Сормовского района Нижнего Новгорода посадил мужчину на 11 лет. В 2016 году он вышел и поселился в Заволжье.

Напомним, ранее была обнародована видеозапись, на которой видно, как со стороны лесополосы, где было обнаружено тело девочки, выезжает мужчина на велосипеде. Жертва маньяка шла домой из школы вместе с одноклассником. По словам местных жителей, дети попрощались у магазина. После школьница продолжила путь в одиночестве. Домой девочка так и не вернулась.

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