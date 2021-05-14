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Подозреваемый в убийстве школьницы в Нижегородской области попал на видео
Фото: pixabay / Maximilian Weber

Подозреваемый в убийстве школьницы в Нижегородской области попал на видео

Анастасия Колоскова

Происшествия

Мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы в нижегородском поселке Большое Козино, запечатлела камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как со стороны лесополосы, где было обнаружено тело девочки, выезжает мужчина на велосипеде. Предварительно, именно он подозревается в чудовищном преступлении.

Известно, что учащаяся школы шла домой вместе с одноклассником. Детей видели местные жители, которые рассказали, что школьники попрощались у магазина. После этого девочка продолжила свой путь домой в одиночестве. Больше ее никто не видел.

Следствие предполагает, что мужчина напал на школьницу около озера. Он перерезал ей шею, а после изнасиловал.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также местоположение предполагаемого преступника, сообщает Пятый канал.

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