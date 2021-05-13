Появилось видео первого выстрела, который сделал устроивший стрельбу в казанской школе

Фото: СК РФ

В Сети появилось кадры, на которых запечатлен первый выстрел, сделанный Ильназом Галявиевым во время нападения на казанскую школу. Видео было опубликовано в четверг, 13 мая.

На нем видно, как Галявиев в черной одежде стреляет в ученицу гимназии прямо у входа. К счастью, девушке удалось спастись. После этого Галявиев зашел внутрь школы и продолжил стрельбу.

Видео: Telegram-канал Baza

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев покупает оружие.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний.

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