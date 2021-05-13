«Претензий к нему не было»: директор казанской гимназии рассказала о Галявиеве

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Ильназ Галявиев, который был арестован за стрельбу в казанской школе, был довольно уравновешенным, у учителей не было к нему претензий. Об этом рассказала директор гимназии № 175 Амина Валеева в четверг, 13 мая.

Она пояснила, что юноша окончил гимназию в 2016 году, на тот момент у школы был контракт с ЧОП. Директор считает, что случившееся 11 мая не было спровоцировано школой. Галявиев обучался там до 9-го класса, после ушел в колледж, уточнила директор.

— И характеризовался и классным руководителем, и учителями как уравновешенный, обучающийся неплохо ученик. Особых претензий к нему было, — сказала Валеева.

Она добавила, что Галявиев не стоял ни на каком учете, сообщает РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний.

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