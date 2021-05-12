Суд арестовал на два месяца устроившего стрельбу в школе в Казани

Фото: Telegram / Неистовый мольберт

Казанский суд отправил в СИЗО устроившего стрельбу в школе № 175 Ильназа Галявиева на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее «ВМ» сообщала, что подсудимый признал свою вину. Также в ходе заседания суда следователь заявил, что, находясь на первом этаже здания гимназии № 175, подсудимый установил около входа в кабинет английского языка самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Напомним, казанскому стрелку Ильназу Галявиеву грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также 12 мая в ходе суда стало известно, что особого порядка рассмотрения дела не ожидается.

Днем 12 мая представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко заявила, что полноценному проведению следственных мероприятий мешает «неадекватное состояние» обвиняемого. Кроме того, СК удалось установить, где и при каких обстоятельствах Галявиев приобрел оружие. Также, по данным следствия, в прошлом году злоумышленник обратился в медицинское учреждение с жалобой на сильные головные боли. Врачи поставили ему диагноз, который свидетельствовал о заболевании головного мозга.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, бывший ученик открыл стрельбу по школьникам. Силовикам удалось задержать подозреваемого. В ходе стрельбы 9 человек погибли, еще более 20 получили ранения разной тяжести. 12 мая стало известно, что девятерых пострадавших при стрельбе в школе в Казани доставили спецбортом МЧС России в Москву.

Читайте также: «Шизофрения на фоне энцефалопатии»: что могло спровоцировать казанского стрелка