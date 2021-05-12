«Неадекватное поведение»: СК рассказал о состоянии стрелка из Казани

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Полноценному проведению следственных мероприятий мешает «неадекватное состояние» Ильназа Галявиева, который ранее устроил стрельбу в школе в Казани. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко в среду, 12 мая.

— Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним, — рассказала Петренко.

Кроме того, СК удалось установить, где и при каких обстоятельствах Галявиев приобрел оружие. Также, по данным следствия, в прошлом году злоумышленник обратился в медицинское учреждение с жалобой на сильные головные боли. Врачи поставили ему диагноз, который свидетельствовал о заболевании головного мозга, приводит слова Петренко РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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