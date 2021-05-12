СК попросит заключить казанского стрелка в СИЗО

Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) в среду, 12 мая, предъявит обвинение Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе в Казани. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

— Следователями ГСУ СК России сегодня будет предъявлено Ильназу Галявиеву обвинение в совершении указанного преступления и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — приводит слова Петренко сайт СК.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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