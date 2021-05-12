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Всех погибших при стрельбе в казанской гимназии похоронили
Фото: РИА Новости

Всех погибших при стрельбе в казанской гимназии похоронили

Виктория Родимкина

Происшествия

Всех погибших при стрельбе в казанской гимназии похоронили. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова в среду, 12 мая.

— Все девять похоронены, — цитирует Галимову РИА Новости.

Ранее власти Татарстана сообщали, что возьмут на себя организацию похорон семи детей и двух взрослых, которые скончались в результате стрельбы в школе. Ранее сообщалось о похоронах погибшей при стрельбе 26-летней учительницы английского языка Эльвиры Игнатьевой.

Кроме того, врач рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе детей.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более 20 человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

Ранее по теме: Большинство учеников казанской гимназии № 175 будут учиться дистанционно

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