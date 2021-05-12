Врач казанской больницы рассказал о ранениях, полученных детьми при стрельбе

Фото: СК РФ

Один ребенок после полученных ранений при стрельбе в казанской гимназии находится в крайне тяжелом состоянии, пятерых отправят на лечение в Москву. Об этом рассказал заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы Татарстана Михаил Поспелов в среду, 12 мая.

По его словам, в реанимации на данный момент находятся шесть детей, пятерых из них доставят спецбортом МЧС в Москву.

— Состояние пациентов, находящихся в реанимации, у пятерых — тяжелое, у одного — крайне тяжелое, — уточнил врач.

Он отметил, что дети получили в основном скелетные травмы, а также проникающие ранения грудной и брюшной полости. По словам заместителя главного врача больницы, в медучреждении находятся 20 пострадавших детей, у 12 из них огнестрельные ранения, сообщает РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более 20 человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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