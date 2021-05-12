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Вертолеты встретят борт МЧС с пострадавшими при стрельбе в казанской школе в Жуковском
Фото: АГН Москва

Вертолеты встретят борт МЧС с пострадавшими при стрельбе в казанской школе в Жуковском

Виктория Родимкина

Происшествия

Вертолеты с медиками на борту вылетели в подмосковный аэропорт Жуковский для встречи борта МЧС с пострадавшими при стрельбе в казанской гимназии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в среду, 12 мая.

По данным источника, самолет с пациентами приземлится в подмосковном аэропорту. После этого пострадавших доставят в московские больницы с помощью вертолетов.

Ранее сообщалось, что восемь человек, которые получили ранения при стрельбе в казанской гимназии, планируется перевезти на лечение в Москву.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более 20 человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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