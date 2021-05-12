Восьмерых пострадавших при стрельбе в казанской гимназии планируют отправить в Москву

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Троих взрослых и пятерых детей, которые пострадали при стрельбе в гимназии № 175 в Казани, решено было отправить на лечение в Москву. Об этом свидетельствуют промежуточные итоги консилиума врачей, проведенного в среду, 12 мая, сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в среду, 12 мая.

Она подчеркнула, что консилиум продолжается.

— Принято решение пока на данный момент о том, что трое взрослых и пять детей планируются к отправке (в Москву — прим. «ВМ»), — цитирует Фазлееву РИА Новости.

Ранее власти Татарстана сообщили, что в больницах региона находятся 23 человека, пострадавших при стрельбе в казанской школе. Уточнялось, что на лечении находятся 20 детей и трое взрослых.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более 20 человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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