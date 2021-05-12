Похороны погибших при стрельбе в казанской гимназии состоятся 12 мая

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Похороны погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175 состоятся в среду, 12 мая. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Она отметила, что родные погибших самостоятельно примут решение, где будут погребены тела, сообщает РИА Новости.

— Похороны сегодня (12 мая — прим. «ВМ»). Власти помогают в организации, — сказала Галимова.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана займутся организацией похорон погибших при стрельбе в школе.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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