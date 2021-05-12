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Суд в Казани изберет меру пресечения предполагаемому стрелку в школе
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Суд в Казани изберет меру пресечения предполагаемому стрелку в школе

Виктория Родимкина

Происшествия

Советский районный суд Казани изберет меру пресечения Ильназу Галявиеву, подозреваемому в стрельбе в школе, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых. Об этом сообщил представитель суда в среду, 12 мая.

— Вопрос об избрании меры пресечения будет рассматривать наш суд. Материалы пока не поступили, — передает сообщение РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

Читайте также: Омбудсмен заявила, что устроивший стрельбу в казанской школе не состоял на учете

стрельбашколаКазань
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