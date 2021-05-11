«Я от всех отказался»: кто назвал себя богом и пришел убивать детей в Казани

Фото: Telegram / Baza

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, долго и тщательно готовился к нападению. Что толкнуло парня на шутинг, что о нем говорят бывшие одноклассники и что он сам думает о содеянном, разбиралась «Вечерняя Москва».

Личность стрелка: что говорят родители и знакомые?

Галявиеву на момент атаки 19 лет. Судя по опубликованным в СМИ архивным кадрам, четыре года назад, в мае 2017-го, Ильназ в красивом пиджаке вел под руку одноклассницу и прощался с гимназией № 175. Пройдет несколько лет, и 11 мая 2021 года он вернется в старую школу, прикрыв лицо маской с надписью «Бог» и с ружьем наперевес.

Одноклассники отзываются о парне в основном нейтрально: некоторые рассказали журналистами, что тот был тихоней, другие запомнили, что Галявиев ни с кем не дружил. Учителя отмечали нормальную успеваемость Ильназа: тройки были, но не совсем из рук вон плохо. О родителях молодого человека тоже известно немного: отец хотя бы приходил на собрания, рассказывали педагоги, но про мать никто не слышал.

По предварительным данным «Вечерней Москвы», отца стрелка зовут Ринат, он работает в МУП ДРЭУ Кировского района Казани. Также у Галявиева-младшего есть брат и сестра. На запросы «ВМ» они не ответили. Согласно некоторым сведениям СМИ, в последнее время сын Рината часто оставался в квартире один, поскольку сам мужчина делал ремонт в другом жилище.

После гимназии Ильназ пошел учиться на программиста в колледж «ТИСБИ», пишет издание «Подъем». По его данным, здесь молодого человека тоже запомнили как неплохого парня: он уважал однокурсников и преподавателей, а сам был неконфликтным. Однако на четвертом курсе парень стал прогуливать пары, не сдал производственную практику и ГОСы, после чего руководство решило его отчислить в апреле 2021 года.

Фото: Telegram / Baza

Как стрелок готовился к шутингу?

Как пишет пресса, основательно готовиться к преступлению Ильназ начал минимум с февраля этого года. Он, если верить сообщениям СМИ, прозванивал магазины и интересовался компонентами снайперской винтовки. В марте парень начал оформлять разрешение на оружие и примерно через месяц, вскоре после отчисления, получил его. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, молодой человек купил ружье Hatsan Escort PS.

В интернете распространяются снимки, на которых видно, как Ильназ захаживает в оружейный магазин в Йошкар-Оле. Telegram-каналы утверждают, что будущий стрелок примерно час пытался понять, какой ствол ему взять. Выбор пал на упомянутый образец (согласно некоторым данным в СМИ, купить ствол парню помог его старший брат). С собой Галявиев, как утверждает пресса, прихватил порядка 150 патронов картечью.

Видео: Telegram-канал Mash

Из тихони — в «бога»: что происходило со стрелком за несколько дней до ЧП?

В начале мая предполагаемый преступник создал Telegram-канал и назвал его «Бог». Сейчас канал удален, но ранее там, по информации СМИ, были сообщения, в которых Ильназ возвеличивал себя до уровня «бога». Ко всем остальным людям на планете он, как сообщал сам, относился как к «рабам» и призывал их к убийствам и суициду.

Фото: Telegram / Подъем

На этой же площадке незадолго до трагедии молодой человек открыто заявил о планах «убить огромное количество биомусора», после чего он хотел покончить с собой. Но этого не случилось.

Как пишет Life.ru, психиатр, выдавшая парню справку на получение оружия, не нашла у него каких-либо отклонений или даже намеков на это.

День массового убийства

По сообщениям из СМИ, примерно в 09:00 11 мая Ильназ в черной маске с красной надписью «Бог», сумкой с патронами и купленным ружьем, которое он даже не пытался спрятать и просто нес открыто, прошел дворами к гимназии № 175. В Сети «гуляют» ролики, где видно, как парень спокойно машет оружием и даже здоровается с прохожими: никто его не останавливает. Через несколько минут он застрелит девять человек и ранит 18 детей. Большинство из них — ученики 8 «А» класса.

Видео: Telegram-канал Mash

В здании Ильназ провел, по данным СМИ, всего восемь минут. После содеянного он решил не сводить счеты с жизнью и просто вышел с поднятыми руками из главного входа в школу, куда ранее вошел фактически беспрепятственно. Пока силовики скручивали подозреваемого, он сказал, что по адресу своей прописки заложил бомбу. По информации из прессы, вскоре дома у стрелка действительно что-то взорвалось, причем в момент ЧП в жилище была его мать.

Видео: Telegram-канал Mash

Когда в отдел полиции прибыла мать предполагаемого преступника, он, как заявляют СМИ, сказал: «Не лезь, я буду охотиться». Мать Ильназа рассказала журналистам, что знала о лицензии и ружье сына, выступала против таких увлечений, но решительного влияния на это не оказала. В настоящее время женщина все еще в шоке, домой ее не пускают, так как там пока работают саперы.

Фото: Telegram / 112

Галявиеву тем временем назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы понять его мотивы.

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