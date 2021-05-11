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Появились первые официальные данные по ситуации со стрельбой в школе в Казани
Фото: Telegram / РИА Новости

Появились первые официальные данные по ситуации со стрельбой в школе в Казани

Виктория Родимкина

Происшествия

Четыре мальчика и три девочки погибли при стрельбе в школе в Казани, шестнадцать человек госпитализированы с ранениями. Об этом рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов во вторник, 11 мая.

По его словам, семьям погибших и пострадавших при стрельбе в школе будет оказана помощь. Двенадцать детей и четверо взрослых оказались в больнице после трагедии.

— Прежде всего это большая беда. Мы потеряли семь детей. Ученики восьмого класса. Четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли вот здесь, на третьем этаже, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Рустам Минниханов отметил, что подростку, которого задержали по подозрению в стрельбе, 19 лет. У него есть официальное разрешение на оружие. По словам главы Татарстана, пособники стрелявшего в школе в Казани не определены.

Позднее в пресс-службе главы Татарстана уточнили, что при стрельбе погибли семь школьников и учительница, пострадали 20 человек.

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать одного из подозреваемых. Второго стрелка ликвидировали.

Ранее по теме: Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе в Казани

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