Устроившего стрельбу в казанской школе подростка задержали
В Казани задержали подростка, который, по предварительной информации, устроил стрельбу в школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах во вторник, 11 мая.
— Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе, — уточнил источник.
По его словам, ориентировочный возраст задержанного 17–19 лет.
Ранее сообщалось, что в школе в Казани произошла стрельба, личности стрелявших устанавливаются. Из здания начали эвакуировать детей.
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