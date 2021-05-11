Устроившего стрельбу в казанской школе подростка задержали

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В Казани задержали подростка, который, по предварительной информации, устроил стрельбу в школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах во вторник, 11 мая.

— Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе, — уточнил источник.

По его словам, ориентировочный возраст задержанного 17–19 лет.

Ранее сообщалось, что в школе в Казани произошла стрельба, личности стрелявших устанавливаются. Из здания начали эвакуировать детей.

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