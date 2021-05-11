СМИ: Стрельба произошла около школы в Казани

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В Казани около одной из школ произошла стрельба, личности стрелявших пока не установлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во вторник, 11 мая.

Уточняется, что из учебного заведения начали эвакуировать детей.

— В районе школы на Файзи слышали стрельбу, выясняем, — отметил источник.

В прокуратуре Татарстана уточнили, что на место случившегося выехал прокурор республики Илдус Нафиков. В ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего выясняются.

В школе не стали комментировать ситуацию.

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