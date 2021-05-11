Взрыв произошел в казанской школе, где подросток устроил стрельбу

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В школе в Казани, где ранее неизвестные устроили стрельбу, произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во вторник, 11 мая.

— В здании школы прогремел взрыв, наблюдается сильный дым, — отметил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что силовики задержали подростка, который, предположительно, устроил стрельбу в школе в Казани.

Ранее сообщалось, что в школе в Казани произошла стрельба, личности стрелявших устанавливаются.

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