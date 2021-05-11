Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Взрыв произошел в казанской школе, где подросток устроил стрельбу
Фото: iz.ru

Взрыв произошел в казанской школе, где подросток устроил стрельбу

Виктория Родимкина

Происшествия

В школе в Казани, где ранее неизвестные устроили стрельбу, произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во вторник, 11 мая.

— В здании школы прогремел взрыв, наблюдается сильный дым, — отметил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что силовики задержали подростка, который, предположительно, устроил стрельбу в школе в Казани.

Ранее сообщалось, что в школе в Казани произошла стрельба, личности стрелявших устанавливаются.

Читайте также: Опубликовано видео задержания одного из стрелявших в казанской школе

взрывстрельбаКазань
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети и деньги: почему за оценки платить нельзя

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Все мнения
О проекте