Взрыв произошел в казанской школе, где подросток устроил стрельбу
В школе в Казани, где ранее неизвестные устроили стрельбу, произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во вторник, 11 мая.
— В здании школы прогремел взрыв, наблюдается сильный дым, — отметил источник в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что силовики задержали подростка, который, предположительно, устроил стрельбу в школе в Казани.
Ранее сообщалось, что в школе в Казани произошла стрельба, личности стрелявших устанавливаются.
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