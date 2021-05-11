Опубликовано видео задержания одного из стрелявших в казанской школе

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Момент задержания подростка, которого подозревают в стрельбе в казанской школе, попал на видео. Кадры задержания опубликовал Telegram-канал «Москва 24» со ссылкой на «Еду в Татарстан» во вторник, 11 мая.

Ранее сообщалось о задержании подростка, предположительно, устроившего стрельбу в учебном заведении в Казани. Предварительно, в результате погибли девять человек.

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба, личности стрелявших устанавливаются. В учебном заведении всего числятся 1049 школьников и 57 педагогов. Сколько учащихся и учителей было в здании на момент трагедии, неизвестно.

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