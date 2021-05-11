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СМИ: Учитель и шесть детей погибли при стрельбе в казанской школе
Фото: iz.ru

СМИ: Учитель и шесть детей погибли при стрельбе в казанской школе

Виктория Родимкина

Происшествия

Учитель и шесть детей, по предварительной информации, погибли при стрельбе в школе в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во вторник, 11 мая.

— Предварительно, погибли семь человек: шесть учеников и учитель, — сказал источник.

Ранее сообщалось о задержании подростка, который, по предварительной информации, устроил стрельбу. В учебном заведении числятся 1049 школьников и 57 педагогов. Сколько учащихся и учителей было в здании на момент трагедии, неизвестно.

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба, личности стрелявших устанавливаются.

Читайте также: Опубликовано видео задержания одного из стрелявших в казанской школе

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