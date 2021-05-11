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Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе в Казани
Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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