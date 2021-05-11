Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
МВД России: Оперативные действия в школе № 175 в Казани все еще продолжаются
Фото: Telegram / РИА Новости

МВД России: Оперативные действия в школе № 175 в Казани все еще продолжаются

Илья Ашуров

Происшествия

Стрельба произошла в школе № 175 в Казани. В результате пострадало 20 человек, еще семь погибло. Нападавший был задержан правоохранителями. На данный момент оперативные действия в указанной школе все еще продолжаются, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО, — заключила Волк.

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать одного из стрелявших. По предварительной информации, в результате стрельбы в школе погибли девять человек.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Читайте также: Минздрав: Точной информации по числу пострадавших в результате стрельбы в казанской школе нет

стрельбаКазань
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Сухов
Евгений Сухов

Улей на балконе — новое городское хобби

Марина Жигулина
Марина Жигулина

Бич XXI века: как справиться с выгоранием

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети и деньги: почему за оценки платить нельзя

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Все мнения
О проекте