МВД России: Оперативные действия в школе № 175 в Казани все еще продолжаются

Фото: Telegram / РИА Новости

Стрельба произошла в школе № 175 в Казани. В результате пострадало 20 человек, еще семь погибло. Нападавший был задержан правоохранителями. На данный момент оперативные действия в указанной школе все еще продолжаются, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО, — заключила Волк.

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать одного из стрелявших. По предварительной информации, в результате стрельбы в школе погибли девять человек.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

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