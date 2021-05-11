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Минздрав: точной информации по числу пострадавших в результате стрельбы в казанской школе нет
Фото: Telegram / Mash Iptash

Минздрав: точной информации по числу пострадавших в результате стрельбы в казанской школе нет

Илья Ашуров

Происшествия

На месте происшествия у школы в Казани, где была стрельба, работают 36 бригад скорой помощи. Об этом во вторник, 11 мая, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики Татарстан.

Согласно сообщению пресс-службы, информации о числе пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось о девяти погибших, в результате стрельбы в одной из школ Казани, четыре человека были госпитализированы.

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать одного из стрелявших.

стрельбаТатарстаншкола
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