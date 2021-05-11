Число погибших при стрельбе в казанской школе увеличилось до девяти
Количество погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до девяти, четверо человек госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во вторник, 11 мая.
— По уточненным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, — говорится в сообщении.
Источник агентства добавил, что еще четверо получили ранения, их доставили в больницу.
Ранее сообщалось о шести погибших учениках и одном учителе при стрельбе в школе.
Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать одного из стрелявших.
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