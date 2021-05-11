Режим контртеррористической операции ввели после стрельбы в казанской школе

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После стрельбы в казанской школе введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России во вторник, 11 мая.

— Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО, — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, на место случившегося незамедлительно выехали сотрудники полиции и другие правоохранители. Одного из подозреваемых задержали сотрудники патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов, добавила Ирина Волк.

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать одного из подозреваемых. Второго стрелка ликвидировали. По официальным данным, в результате стрельбы погибли четыре мальчика, три девочки и учитель. Кроме того, пострадали 16 человек.

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