Почти 20 детей находятся в больнице после стрельбы в школе в Казани

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На лечении в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) находятся 18 детей, которые пострадали при стрельбе в школе в Казани. Об этом сообщили в медицинских службах республики во вторник, 11 мая.

— Сейчас в ДРКБ находятся 18 пострадавших ребят, шестеро из них пока в реанимации, — рассказали в медицинских службах.

Отмечается, что как минимум у четверых детей переломы ног. Некоторые имеют пулевые ранения, сообщает ТАСС.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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