Режим КТО, введенный после стрельбы в школе, сняли в Казани

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Режим контртеррористической операции (КТО) сняли в Казани после стрельбы в местной школе. Об этом рассказали в УФСБ по Татарстану во вторник, 11 мая.

— В пределах территории проведения КТО правовой режим контртеррористической операции отменен, — цитирует сообщение ТАСС.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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