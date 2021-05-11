Москалькова предложила повысить возраст на право владеть оружием до 21 года

Фото: пресс-служба Совфеда

Возраст получения права на владение оружием стоит повысить с 18 лет до 21 года. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во вторник, 11 мая.

— Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в вооруженных силах, — рассказала омбудсмен.

Кроме этого, стоит усилить контроль за оборотом гражданского оружия, приводит слова Москальковой ТАСС.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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