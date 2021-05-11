Путин находится в постоянном контакте с правительством из-за стрельбы в Казани

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с правительством страны из-за стрельбы в школе в Казани. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 11 мая.

— Президент в постоянном контакте с правительством. Все службы работают, — рассказал пресс-секретарь.

До этого президент выслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова, а также пообщался с главой МЧС Евгением Зиничевым и премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, отмечает РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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