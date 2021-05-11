Росгвардия не подтвердила информацию о сообщнике стрелка в школе в Казани

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Росгвардия не подтвердила информацию о наличии сообщника у Ильназа Галявиева, который напал на школу в Казани. Об этом заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин во вторник, 11 мая.

— На данный момент нет информации о сообщнике стрелка, следственные органы занимаются расследованием этого преступления, — рассказал Грибакин.

Представитель Росгвардии также не стал говорить о том, каким именно оружием пользовался нападавший, отмечает ТАСС.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани завтра, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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