«Горе для всей России»: министр спорта Матыцин — о стрельбе в школе в Казани

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Стрельба в школе в Казани — трагедия для всей России и не только. Об этом заявил министр спорта страны Олег Матыцин во вторник, 11 мая.

— Мы все потрясены страшной трагедией, произошедшей сегодня в Казани в гимназии № 175. Это настоящее горе для Казани, Татарстана и всей России, — рассказал глава министерства.

Матыцин также выразил соболезнования родным и близким погибших, приводит слова чиновника Интерфакс.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани завтра, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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