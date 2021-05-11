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Число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до девяти человек
Цветы у представительства Республики Татарстан в Москве / Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до девяти человек

Иван Юминов

Происшествия

Число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до девяти человек. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов во вторник, 11 мая.

— Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки, — рассказал президент республики.

Помимо этого, скончались один учитель и еще одна женщина, приводит слова Минниханова ТАСС.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

Читайте также: Самолет МЧС вылетел в Казань для эвакуации в Москву пострадавших во время стрельбы в школе

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