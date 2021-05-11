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Самолет МЧС вылетел в Казань для эвакуации в Москву пострадавших во время стрельбы в школе
Фото: YouTube / ГУ МЧС Амурская область

Самолет МЧС вылетел в Казань для эвакуации в Москву пострадавших во время стрельбы в школе

Полина Долганова

Происшествия

Специальный борт МЧС РФ с врачами и психологами вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Казань.

— Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в школе в Казани, — цитирует ТАСС источник в министерстве.

Отмечается, что на спецборту установлены специальные медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. В полете раненых будут сопровождать врачи отряда «Центроспас» МЧС.

Видео: Telegram-канал «МЧС России»

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать подозреваемого. По официальным данным, в результате стрельбы погибли четыре ученика, три школьницы и учительница, пострадал 21 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Читайте также: «Взрыв и выстрелы»: ученицы казанской школы рассказали, как им удалось спастись

МЧСстрельбаКазань
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