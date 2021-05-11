Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Взрыв и выстрелы»: ученицы казанской школы рассказали, как им удалось спастись
Фото: Telegram / РИА Новости

«Взрыв и выстрелы»: ученицы казанской школы рассказали, как им удалось спастись

Виктория Родимкина

Происшествия

Ученицы гимназии № 175, где утром 11 мая произошла стрельба, рассказали о деталях трагедии и о том, как им удалось спастись. Об этом сообщает «РГ» во вторник, 11 мая.

По словам ученицы седьмого класса, ей с одноклассниками пришлось спасаться через окно.

— Урок у нас шел в классе на первом этаже. Мы услышали стрельбу и начали выскакивать через окна, — рассказала школьница.

Ученица пятого класса пояснила, что перед стрельбой они услышали звук, похожий на взрыв.

— Во время урока мы услышали взрыв, а потом выстрелы. В коридоре видели человека с автоматом, — уточнила девочка.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать подозреваемого. По официальным данным, в результате стрельбы погибли четыре ученика, три школьницы и учительница, пострадал 21 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Ранее по теме:

«Они не успели закрыться»: ученица гимназии в Казани рассказала подробности о стрельбе

«Как в рубашке родилась»: школьница рассказала о гимназии в Казани, в которой произошла стрельба

«Я как бог»: СМИ нашли предполагаемый Telegram-канал стрелка из казанской школы

стрельбашколаКазань
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Реставрируем знаковый объект

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Война в произведениях современных писателей

Евгений Сухов
Евгений Сухов

Улей на балконе — новое городское хобби

Марина Жигулина
Марина Жигулина

Бич XXI века: как справиться с выгоранием

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети и деньги: почему за оценки платить нельзя

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Все мнения
О проекте