«Взрыв и выстрелы»: ученицы казанской школы рассказали, как им удалось спастись

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Ученицы гимназии № 175, где утром 11 мая произошла стрельба, рассказали о деталях трагедии и о том, как им удалось спастись. Об этом сообщает «РГ» во вторник, 11 мая.

По словам ученицы седьмого класса, ей с одноклассниками пришлось спасаться через окно.

— Урок у нас шел в классе на первом этаже. Мы услышали стрельбу и начали выскакивать через окна, — рассказала школьница.

Ученица пятого класса пояснила, что перед стрельбой они услышали звук, похожий на взрыв.

— Во время урока мы услышали взрыв, а потом выстрелы. В коридоре видели человека с автоматом, — уточнила девочка.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать подозреваемого. По официальным данным, в результате стрельбы погибли четыре ученика, три школьницы и учительница, пострадал 21 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

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