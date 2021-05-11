«Я как Бог»: СМИ нашли предполагаемый Telegram-канал стрелка из казанской школы
Предполагаемый стрелок, по вине которого погибло восемь человек и еще 20 пострадало в казанской школе утром 11 мая, по предварительной информации, вел собственный Telegram-канал. Об этом сообщил Telegram-канал Mash во вторник, 11 мая.
— Я как бог, — написал, в частности, предполагаемый автор канала.
Также он опубликовал свое фото.
Стрельба в казанской школе
Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать подозреваемого. По официальным данным, в результате стрельбы погибли четыре ученика, три школьницы и учительница, пострадали 20 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.
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