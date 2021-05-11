«Они не успели закрыться»: ученица гимназии в Казани рассказала подробности о стрельбе

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Семиклассница Гульфия (имя изменено — прим. «ВМ»), пережившая стрельбу в казанской школе № 175, рассказала корреспонденту «ВМ» подробности трагедии. По словам школьницы, утром 11 мая во время второго урока директор гимназии заявил в микрофон, чтобы все срочно закрыли классы на ключ.

— После этого начались взрывы. Мы слышали примерно три взрыва за раз, но в самом начале был один самый сильный, — уточняет девушка.

Затем школьники и сотрудники школы закрылись в кабинетах и стали ждать помощи.

—Мы быстро пробежали вместе с ними (сотрудниками ОМОН — прим. «ВМ»). У меня пострадало несколько знакомых из соседнего класса. Видимо, они не успели закрыться, и к ним ворвались, — рассказала школьница корреспонденту «ВМ».

Также Гульфия добавила, что пока не знает, кто именно из ее знакомых пострадал. В заключение она сказала, что «очень боится идти в школу» после случившегося.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать одного из подозреваемых. Второго стрелка ликвидировали. По официальным данным, в результате стрельбы погибли четыре ученика, три школьницы и учительница, пострадало более 20 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

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