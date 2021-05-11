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Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской школе
Фото: Администрация президента РФ

Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской школе

Виктория Родимкина

Происшествия

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе в Казани. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 11 мая.

По его словам, глава государства поручил оказать содействие и обеспечить всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим при стрельбе в казанской школе.

— Президент дал поручение правительству оказать содействие и обеспечить медицинской помощью, а также психологической помощью пострадавших и раненых детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших, — сказал представитель Кремля.

Помимо этого, президент обсудил случившееся с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым.

Дмитрий Песков добавил, что в Казань вылетит специальный самолет МЧС с медиками и психологами и необходимым медицинским оборудованием.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать одного из подозреваемых. Второго стрелка ликвидировали. По официальным данным, в результате стрельбы погибли четыре ученика, три школьницы и учительница, пострадали 20 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

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соболезнованияВладимир ПутинКазань
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