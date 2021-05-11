Траур объявили в Татарстане после стрельбы в казанской школе

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В Татарстане 12 мая объявили днем траура после стрельбы в казанской школе, в результате которой погибли восемь человек и двадцать пострадали. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова во вторник, 11 мая.

— Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днем траура, — цитирует Галимову РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать одного из подозреваемых. Второго стрелка ликвидировали. По официальным данным, в результате стрельбы погибли четыре ученика, три школьницы и учительница, пострадали 20 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

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