«Как в рубашке родилась»: школьница рассказала о гимназии в Казани, в которой произошла стрельба

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Семиклассница Залия (имя изменено — прим. «ВМ») училась в 175-й школе в Казани, но перешла в новое учебное заведение в прошлом году. Девушка рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы» об одноклассниках и школе, в которой произошла трагедия.

— Я в шоке, как в рубашке родилась. По фото узнала многих людей. С охраной в школе было все хорошо, вход по пропускам. Там всегда сидели охранник и еще вахтер, — рассказала собеседница «ВМ».

Залия отметила, что 175-я школа ей нравилась, а переход в другое образовательное учреждение был связан с тем, что оно ближе к ее дому.

— В 175-й учатся нормальные ребята из хороших семей. Теперь мне в школу, конечно, идти очень страшно, — заключила школьница.

Ранее корреспондент «ВМ» поговорил с семиклассницей Гульфией (имя изменено — прим. «ВМ»), которая пережила стрельбу в казанской школе № 175. По ее словам, утром 11 мая во время второго урока директор гимназии заявил в микрофон, чтобы все срочно закрыли классы на ключ. После объявления директора они услышали несколько взрывов.

Главный редактор портала «Казанский репортер» Антон Райхшат заявил корреспонденту «Вечерней Москвы», что у здания школы до сих пор работает много силовиков и сотрудников экстренных служб. А на первом, втором и третьем этажах окна разбиты взрывом.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. По официальным данным, в результате стрельбы погибли четыре ученика, три школьницы и учительница, пострадали более 20 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани завтра, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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