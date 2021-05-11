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«До сих пор слышны мигалки»: главный редактор портала «Казанский репортер» рассказал подробности стрельбы в гимназии
Фото: Telegram/ТАСС

«До сих пор слышны мигалки»: главный редактор портала «Казанский репортер» рассказал подробности стрельбы в гимназии

Илья Ашуров

Руслан Давлетшин

Происшествия

Главный редактор портала «Казанский репортер» Антон Райхшат рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» о том, что происходит у казанской школы № 175, в которой утром 11 мая произошла стрельба.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

По словам собеседника «ВМ», место происшествия оцеплено, на нем работает много силовиков и сотрудников экстренных служб.

— До сих пор слышны мигалки, буквально несколько минут назад я их видел. Пожарная машина подъезжала сюда. Видно, что разбиты взрывом стекла на первом, втором и третьем этажах, — отметил Райхшат.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать одного из подозреваемых. Второго стрелка ликвидировали. По официальным данным, в результате стрельбы погибли четыре ученика, три школьницы и учительница, пострадали более 20 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

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