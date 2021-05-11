«Нужно позаботиться о трех вещах»: в Госдуме рассказали, как решить проблему со стрельбой в школах

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Повысить уровень безопасности в детских образовательных учреждениях можно тремя способами: стандартизировать охрану в них, «освежить» охранное законодательство и приоритетно выделять деньги учреждениям на обеспечение безопасности. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

— Если мы хотим, чтобы такие трагедии не повторялись, нужно позаботиться о трех вещах. Во-первых, охрана объектов образования должна осуществляться по единым стандартам. В 2015 году Минтруд утвердил профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций». Но он является факультативным, а не обязательным. В тех регионах, где он стал обязательным, нет таких трагедий, нет ни краж, ни посторонних в детских учреждениях, — сказал он.

Выборный добавил, что такой стандарт должен стать обязательным для всех регионов. Также, по его словам, пришло время «осовременить охранное законодательство». Действующий закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» был принят в 1992 году.

— Он имеет оттенки советского прошлого. Тогда мы не знали, что такое частная охрана. Проект федерального закона подготовлен и находится на согласовании правительства, — добавил депутат.

Также Выборный подчеркивает, что финансирование всех детских учреждений в вопросе обеспечения безопасности должно быть не по остаточному принципу, а приоритетным.

— При этом при выборе охранной организации для оказания охранных услуг нужно ориентироваться на качество подготовки сотрудников и опыт работы организаций, — отметил Выборный.

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